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Стало известно, сколько россияне вложили в фондовый рынок

Первый зампред ЦБ Чистюхин: вложения россиян в фондовый рынок достигли ₽56 трлн

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Xinhua/Global Look Press

На заседании Совета по стратегическому развитию первый зампредседателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин озвучил, что общий объем денежных средств граждан России, размещенных в финансовых инструментах, достиг 56 триллионов рублей.

По его словам, большая часть этих средств в настоящее время вложена в краткосрочные инструменты фондового рынка и банковские депозиты. Доля долгосрочных инвестиций, например в паевые фонды или ценные бумаги, пока составляет лишь 36% от всей суммы.

Для реализации этой цели планируется повышать финансовую грамотность населения, а также вводить меры поощрения долгосрочных вложений. ЦБ намерен качественно изменить инвестиционные предпочтения граждан.

ЦБ намерен совместно с правительством проводить политику по стимулированию долгосрочного инвестирования граждан. Регулятор хочет увеличить долю таких вложений до 50%. По подсчетам ЦБ, это позволит привлечь в экономику дополнительно более 7 трлн рублей, подчеркнул Чистюхин.

В начале августа аналитик рассказал, к каким инструментам присмотреться после рекордов Мосбиржи.

Ранее Путин призвал нарастить количество акций российских компаний на фондовом рынке.

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