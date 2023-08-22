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Захарова оценила выполнение РФ обязательств по экспорту товаров АПК

В МИД РФ сообщили о выполнении Москвой обязательств по экспорту товаров АПК

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Россия сейчас продолжает ответственно и добросовестно исполнять свои обязательства по международным контрактам по экспорту товаров агропромышленного комплекса (АПК), утверждает официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Об этом сообщается в Telegram-канале дипломата.

По словам Захаровой, речь об энергоносителях и удобрениях.

«Наша страна продолжает ответственно и добросовестно исполнять свои обязательства по международным контрактам в части экспорта товаров аграрно-промышленного комплекса...», — обратила внимание представитель МИД РФ.

Как отметила Захарова, также ситуация складывается и другой критически важной продукцией.

«Мы прекрасно понимаем, насколько это значимо для социально-экономического развития государств Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока...», — заключила представитель российского министерства.

До этого в Министерстве экономического развития предложили правительству продлить пошлину на экспорт масла до 2024 года.

Ранее СИПРИ сообщило о сокращении оборонного экспорта РФ на треть.

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