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Cтраны БРИКС обсуждают альтернативу доллару

Силуанов: страны БРИКС обсуждают общую расчетную единицу

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James Oatway/Reuters

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что страны входящие в группу БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) обсуждают возможность создания общей расчетной единицы, альтернативной доллару. Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что торговые отношения развиваются с приоритетом расчетов в национальных валютах.

«Мы видим возможности обсуждения создания единых расчетных систем. Это может быть расчетная единица для стран — членов БРИКС», — сказал Силуанов.

Он отметил, что эта расчетная единица не будет единой валютой, как евро, а может стать альтернативой доллару, в которой могут выражаться стоимости товарных поставок.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что межгосударственное объединение БРИКС не намерено противопоставлять себя G7 и G20. Он также поддержал идею расширения БРИКС.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что БРИКС не собирается становиться «новым коллективным гегемоном»

Ранее президент РФ Владимир Путин объяснил отказ от поездки на саммит БРИКС.

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