Россияне стали оплачивать покупки через СБП в 5 раз чаще, чем год назад

Во втором квартале 2023 года граждане России провели через систему быстрых платежей (СБП) более 1,6 миллиарда операций на сумму 7 триллионов рублей. Это в два раза больше показателей аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает ЦБ РФ.

Количество операций в сутки стабильно растет и достигает 23 миллионов. Популярность сервисов СБП среди россиян неуклонно увеличивается. За отчетный квартал переводами воспользовался каждый второй житель страны, а оплатой товаров и услуг — каждый четвертый. В среднем один гражданин совершил 17 переводов и 8 покупок через СБП за этот период.

Количество и сумма переводов между гражданами выросли по сравнению с предыдущим кварталом на 25% и 27% соответственно. Средняя сумма одного перевода во втором квартале составила 4800 рублей. Всего за этот период через СБП было осуществлено 1,3 миллиарда переводов на общую сумму 6,3 триллиона рублей.

По сравнению с первым кварталом 2023 года количество и сумма покупок товаров и услуг, оплаченных через СБП, выросли в 1,7 и 1,6 раза соответственно. С второго квартала 2022 года по второй квартал 2023 года эти показатели увеличились в 5 раз. Во втором квартале 2023 года через систему было совершено 300 миллионов покупок на сумму 600 миллиардов рублей.

Число предприятий торговли и сервиса, которые принимают к оплате СБП, за квартал выросло на 59% и превысило 1 миллион. При этом 9 из 10 таких предприятий — малый и средний бизнес.

Также увеличился спрос на переводы от юридических лиц гражданам - например, страховые выплаты. За квартал количество и сумма таких выплат через СБП выросли на 12% и 32% соответственно. В целом за второй квартал 2023 года через систему быстрых платежей было осуществлено более 12,2 миллиона выплат гражданам на 59,1 миллиарда рублей.

В начале августа Путин запретил банкам брать комиссию за переводы до 30 млн.

Ранее ЦБ РФ зафиксировал рост жалоб россиян на навязывание допуслуг при кредитовании.