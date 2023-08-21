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Минсельхоз опроверг версию о резком подорожании хлеба в России

Минсельхоз опроверг прогнозы о резком росте цен на хлеб

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Минсельхоз РФ опроверг ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что цены на хлеб в России в ближайшее время существенно вырастут. Представители министерства заявили, что ожидают удорожания хлеба максимум на уровень общей инфляции в стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза.

В ведомстве отметили, что за последний год стоимость хлеба из пшеничной и ржаной муки практически не менялась ни в опте, ни в рознице. Как подчеркнули в Минсельхозе, текущий рост цен на зерно не окажет существенного влияния на себестоимость хлеба, так как основные издержки приходятся на другие составляющие.

В то же время ранее ряд СМИ со ссылкой на производителей сообщали о возможном подорожании хлеба осенью на 10%. Производители объясняли это падением курса рубля, проблемами с импортом оборудования, ростом зарплат. Также они указывали на нестабильность цен на зерно после выхода России из «зерновой сделки».

На прошлой неделе стало известно, что Минсельхоз России не планирует закупать зерно в интервенционный фонд в этом году.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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