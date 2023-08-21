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Польша несет большие потери из-за рецессии

Rzeczpospolita: из-за рецессии за полгода в Польше закрылось 110 тысяч компаний

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Carl Recine/Reuters

За первое полугодие 2023 года в Польше приостановили деятельность 110,5 тысячи компаний — на 66% больше, чем за весь 2022 год. Такие данные приводит Rzeczpospolita со ссылкой на аналитическое агентство Dun & Bradstreet на основе статистики.

Эксперты связывают резкий рост числа закрытых фирм с экономическим спадом в стране. Предприниматели ощущают на себе последствия инфляции, сокращения спроса и общего ухудшения бизнес-климата.

Больше всего пострадало строительство — там прекратили работу 27 тысяч компаний, что составляет четверть от всех закрытий. Также серьезные потери понесли сферы торговли, наукоемкого производства, обрабатывающей промышленности.

По мнению экспертов, основной причиной является экономический спад, который сильно бьет по предпринимателям Польши. Компании вынуждены сворачивать бизнес из-за резкого роста издержек.

Ситуация в строительном секторе наиболее тяжелая из-за высоких затрат на рабочую силу и материалы. Но кризис затрагивает практически все отрасли экономики Польши, заставляя предпринимателей массово закрывать бизнес.

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