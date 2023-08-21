ЦБ РФ повысил курс доллара до 94,14 рубля

Российский Центробанк установил на 22 августа 2023 года официальный курс доллара на уровне 94,1424 рубля, что на 74 копеек выше предыдущего показателя. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что официальный курс евро повысили на 1 рубль 9 копеек, до 102,5719 рубля.

Официальный курс юаня вырос на 11 копеек, до 12,862 рубля.

Ранее россияне поделились своими краткосрочными и долгосрочными прогнозами курса доллара. Согласно этим прогнозам, через три месяца доллар в среднем будет стоить 95 рублей, а через год — 97, говорится в сообщении ВЦИОМ. Опрос был проведен 29 июля 2023 года среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.

Также сообщалось, что курс турецкой лиры к доллару на торгах 21 августа опустился до исторического минимума, преодолев отметку в 27,2 лиры за доллар. По состоянию на 9:46 по мск курс лиры падал до 27,22 (-0,7%) лир за доллар. К 14:14 курс отыграл падение до 27,16.

Ранее Центробанк РФ резко поднял ключевую ставку до 12% на внеплановом заседании.