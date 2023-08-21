Будапешт достиг соглашения с Баку о поставке газа в Венгрию

Будапешт и Баку подписали политическое соглашение, согласно которому объем поставок азербайджанского газа в Венгрию увеличится примерно до 1 миллиарда кубометров. В четвертом квартале 2023 года Венгрия закупит 100 миллионов кубометров газа. Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто также заявил о договоре о хранении 50 миллиардов кубометров азербайджанского газа в резервуарах Венгрии.

Согласно Сийярто, Венгрия долгое время развивала сотрудничество с Азербайджаном, и политическое соглашение предусматривает дальнейшее увеличение поставок газа до миллиарда кубометров. Он также отметил, что Венгрия работает над диверсификацией поставок газа и рассматривает возможность импорта нефти из Эквадора.

Ранее венгерская энергокомпания MVM CEEnergy и азербайджанская нефтегазовая компания SOCAR подписали соглашение о поставке 100 миллионов кубометров газа в Венгрию до конца 2023 года, с возможным увеличением до 2 миллиардов кубометров в год.

Венгрия стремится диверсифицировать источники поставок энергоносителей, включая газ и нефть, и рассматривает возможность импорта СПГ через Хорватию и разработку газового месторождения в Румынии. Они также проводят переговоры о поставках сжиженного природного газа с Катаром и Оманом. Однако эти соглашения не означают отказ от контрактов с Россией, а направлены на диверсификацию поставок.

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