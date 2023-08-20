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Венгрия договорилась о поставках газа с Туркменистаном

Сийярто: Будапешт и Ашхабад заключили соглашение о поставках газа

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Global Look Press

Руководитель Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт и Ашхабад заключили политическое соглашение о поставках газа из Туркменистана в Венгрию, на очереди переговоры между компаниями. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, со стороны Ашхабада видна ясная политическая воля, а также политическое намерение, чтобы Венгрия стала одним из направлений потенциальных поставок газа в Европу.

«Политическое соглашение заключено, теперь очередь за компаниями, чтобы они продолжили коммерческие переговоры», — рассказал министр.

До этого стало известно, что Туркменистан, который занимает четвертое место в мире по объемам запасов газа, проигрывает другим странам при планировании поставок в Европу.

25 июля в Министерстве иностранных дел Туркмении заявили, что страна не видит каких-либо факторов, препятствующих строительству Транскаспийского газопровода по дну Каспийского моря, по которому планируется осуществлять поставки туркменского газа в Европейский союз.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.

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