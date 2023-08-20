Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Британии заявили о рецессии в экономике Германии

Economist: немецкая экономика находится в глубокой рецессии

close
100%
Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Экономика Германии находится в глубокой рецессии, пишет журнал The Economist.

По мнению авторов статьи, перспективы у немецкой экономики мрачные из-за бюрократии, устаревших бизнес-моделей и ветхой инфраструктуры.

«Сегодня она (экономика Германии. — «Газета.Ru») только что пережила третий квартал спада или стагнации и может оказаться единственной крупной экономикой, которая сократится в 2023 году. Проблемы кроются не только здесь и сейчас. По данным МВФ, в ближайшие пять лет Германия будет расти медленнее, чем Америка, Великобритания, Франция и Испания», — говорится в публикации.

Автор напомнил, что почти четверть века назад Германию называли «больным человеком» Европы, и сегодня она вернула себе этот статус.

До этого агентство Reuters сообщало, что по состоянию на конец июля власти Германии потратили примерно €18 млрд на реализацию мер по ограничению цен на газ, электроэнергию и отопление.

Ранее экономист предупредил Киев о рисках, связанных с ростом внешнего долга.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях