В Британии заявили о рецессии в экономике Германии

Экономика Германии находится в глубокой рецессии, пишет журнал The Economist.

По мнению авторов статьи, перспективы у немецкой экономики мрачные из-за бюрократии, устаревших бизнес-моделей и ветхой инфраструктуры.

«Сегодня она (экономика Германии. — «Газета.Ru») только что пережила третий квартал спада или стагнации и может оказаться единственной крупной экономикой, которая сократится в 2023 году. Проблемы кроются не только здесь и сейчас. По данным МВФ, в ближайшие пять лет Германия будет расти медленнее, чем Америка, Великобритания, Франция и Испания», — говорится в публикации.

Автор напомнил, что почти четверть века назад Германию называли «больным человеком» Европы, и сегодня она вернула себе этот статус.

До этого агентство Reuters сообщало, что по состоянию на конец июля власти Германии потратили примерно €18 млрд на реализацию мер по ограничению цен на газ, электроэнергию и отопление.

Ранее экономист предупредил Киев о рисках, связанных с ростом внешнего долга.