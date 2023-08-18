Россиян предупредили об опасности ипотеки под 0,1%

Несмотря на повышение стоимости кредитов после повышения Банком России ключевой ставки до 12%, на рынке до сих пор остались предложения по ипотеке под 0,1%. Эксперт проекта «За права заемщиков» общероссийского Народного фронта Александра Пожарская рассказала в эфире «Радио 1» о том, что такие займы выгодны лишь на первый взгляд. Она напомнила, что Регулятор пытается их запретить.

Собеседница отметила, что зачастую, оформляя ипотеку под 0,1%, заемщик не знает, что в цену за квадратный метр закладываются упущенные выгоды застройщика и банка.

«Таким образом, квартира стоит неоправданно дороже, чем должна по рынку. Если у человека что-то идет не так и он решает снизить кредитное время или реализовать эту квартиру, он сможет это сделать не по той цене, по которой купил, а по рыночной. Получается, что человека обманули», — сказала Пожарская.

Доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ имени Плеханова Дмитрий Осянин до этого спрогнозировал рост цен на жилье в новостройках на 8-10% вследствие решения Центробанка о повышении ключевой ставки.

Ранее экономист объяснил, когда ожидать снижения ставок по ипотеке.