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Траты россиян на сборы детей в школу снизились

«Чек Индекс»: минимальный набор школьника за год подешевел на 4%

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Минимальный набор российского школьника в августе обойдется родителям в 12 146 рублей. Это следует из данных ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» (есть у «Газеты.Ru»).

«Если учитывать в качестве минимального набора для школы комплект, в который входят школьная форма, набор первоклассника, дневник, набор тетрадей, рубашка, брюки, туфли, кроссовки, футболка и рюкзак, средний размер трат составляет 12 146 руб. Это на 4% ниже уровня прошлого года и на 1% ниже уровня июля», — отметили аналитики ресурса.

Снижение среднего чека в августе по сравнению с июлем эксперты объяснили тем, что маркетплейсы и интернет-магазины вводили для россиян скидки. В результате этим летом около 60% школьных товаров приобреталось в сети. Также в оффлайне проходили школьные ярмарки, где можно было поторговаться.

По данным «Чек Индекса», продажи набора школьника в первой половине августа выросли на 24% по сравнению с годом ранее и на 109% по сравнению с первой половиной июля.

«Чек Индекс» проанализировал траты россиян на минимальный набор школьника с 1 по 15 августа. Они были сравнены со статистикой за аналогичный период прошлого года и за период с 1 по 15 июля 2023-го. «Чек Индекс» анализирует обезличенные агрегированные данные от «Платформы ОФД» с более 1,1 млн онлайн-касс в России и от экспертов-партнеров.

Ранее в России предложили создать перечень школьных товаров и принадлежностей, которые были бы доступны родителям по минимальной цене или в рамках социальной помощи.

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