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Количество банкротств в Европе достигло исторического максимума

Евростат: уровень банкротств компаний в ЕС рекордный за всю историю наблюдений

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Depositphotos

Число обанкротившихся компаний в Евросоюзе во втором квартале 2022 года достигло абсолютного рекорда с начала сбора статистики в 2015 году. Об этом свидетельствуют данные Евростата.

По сравнению с первым кварталом текущего года количество банкротств в ЕС увеличилось на 8,4%. Рост зафиксирован во всех секторах экономики без исключения. Особенно заметно выросло число банкротств в сфере гостиничного бизнеса и общепита — на 23,9%.

Эксперты объясняют резкий скачок банкротств последствиями пандемии коронавируса и санкционным давлением на экономику ЕС. Многие компании, получившие поддержку от государства во время локдаунов 2020 года, в итоге не смогли восстановить бизнес и объявили о банкротстве.

При этом количество вновь зарегистрированных компаний в ЕС снизилось на 0,6% по сравнению с первым кварталом 2022 года. Эксперты не исключают, что в ближайшие кварталы число банкротств в Евросоюзе будет only расти на фоне экономического спада.

Правительства стран ЕС пытаются поддержать бизнес, вводя моратории на банкротства и финансовые льготы. Однако эти меры лишь отсрочивают неминуемое закрытие наиболее уязвимых компаний, которые накопили большие долги из-за кризиса.

В начале августа в Германии заявили об экономическом кризисе, который тянет на дно всю Европу.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе активов России.

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