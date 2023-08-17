Россиянам рассказали, когда лучше открыть вклад

Бывший председатель Центробанка РФ Сергей Дубинин заявил «Газете.Ru», что не ожидает повышения ключевой ставки 15 сентября и роста доходности вкладов этой осенью. Россиянам следует оценивать, понадобятся ли им скоро свободные деньги на те или иные расходы, и если нет — можно открыть вклад, сказал он.

«Текущее повышение ключевой ставки было нужно, чтобы сбить панику на рынке. Не думаю, что осенью возникнет такая же необходимость. Власти страны, вероятно, все же будут обсуждать с экспортерами нормативы по продаже валютной выручки. Начнется приток валюты на рынок. Курс рубля закрепится в диапазоне 90-95 рублей за доллар», — объяснил Дубинин.

По мнению экс-главы ЦБ, у регулятора не будет повода ужесточать денежно-кредитную политику, а российские банки уже заложили все возможные варианты в текущее повышение ставок.

15 августа ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 350 базисных пункта до 12% годовых. Это было нужно, чтобы ограничить риски для ценовой стабильности, объяснил регулятор.

После этого уже 12 крупных российских банков подняли доходность своих депозитов, выяснила «Газета.Ru». Подробнее — в нашем материале.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как резкое повышение ключевой ставки отразится на жизни россиян.