РЖД возобновили продажу билетов за 90 суток почти на все поезда

ОАО «Российские железные дороги» возобновили продажу билетов за 90 суток почти на все поезда дальнего следования, в том числе и на южные направления. Об этом сообщила пресс-служба РЖД в Telegram.

«Открыли продажу билетов почти на все поезда дальнего следования за 90 суток до их отправления, в том числе и на южные направления», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в первую очередь речь идет о поездах, билеты на которые появлялись не раньше, чем за 45 суток.

Таким образом, уже с17 августа можно приобрести билеты на поезда отправлением вплоть до 14 ноября включительно.

В компании пообещали, что в ближайшее время будут сняты ограничения и на другие популярные у пассажиров направления.

В начале августа сообщалось, что РЖД собирается повысить тарифы на грузовые перевозки. Как писала газета «Коммерсантъ», расходы компании на транспортную безопасность в 2022 году превысили 45 млрд рублей. Это существенно больше, чем предусмотренный 1% индексации тарифа.

Ранее россиянам назвали страны, в которых можно выгодно отдохнуть.