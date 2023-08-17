Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Курс евро на Мосбирже опустился ниже 102 рублей

Курс евро на Мосбирже опустился ниже 102 рублей впервые с 2 августа

close
100%
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Курс евро на Московской бирже опустился ниже 102 руб. впервые с 2 августа. Об этом свидетельствуют данные торгов.

В этот же день курс доллара на Мосбирже опустился в ходе торгов ниже 94 рублей.

16 августа курс доллара опускался ниже 95 рублей. Курс американской валюты на 16:32 мск падал на 2,77 рубля, до 94,32 рубля, евро – на 2,94 рубля, до 103,08 рубля.

При этом курс рубля ослаб к доллару и евро после решения Центробанка РФ повысить ключевую ставку до 12% годовых на ожиданиях ужесточения регулятором мер валютного контроля. Об этом рассказал «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Новость дополняется.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях