Курс евро на Мосбирже опустился ниже 102 рублей

Курс евро на Московской бирже опустился ниже 102 руб. впервые с 2 августа. Об этом свидетельствуют данные торгов.

В этот же день курс доллара на Мосбирже опустился в ходе торгов ниже 94 рублей.

16 августа курс доллара опускался ниже 95 рублей. Курс американской валюты на 16:32 мск падал на 2,77 рубля, до 94,32 рубля, евро – на 2,94 рубля, до 103,08 рубля.

При этом курс рубля ослаб к доллару и евро после решения Центробанка РФ повысить ключевую ставку до 12% годовых на ожиданиях ужесточения регулятором мер валютного контроля. Об этом рассказал «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Новость дополняется.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.