Евро снизился до 103 рублей, доллар — до 95 рублей, сообщается на сайте Мосбиржи.

Ранее 16 августа евро опускался до 102,95 рубля.

15 августа сообщалось, что рубль вновь перешел к росту. По состоянию на 18:32 мск курс рубля снова укрепился до 96,31 за доллар (+1,16%). По состоянию на 18:59 курс валют откатился до 97,09 рубля за доллар. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

В это же время по отношению к евро рубль прибавил 1,6%, достигнув отметки в 105,34 рубля за евро. По состоянию на 18:59 курс составил 106,01. Китайская валюта также ослабла по отношению к рублю, откатившись к отметке 13,2 рубля (-1,35%). К закрытию торгов юань смог отыграть лишь 5 копеек, закрывшись на отметке 13,25 рубля.

Это второе укрепление российской валюты за сутки. В начале торгов 15 августа американская валюта обвалилась на 5,18%, до 92,6 рубля. Евро падал на утренних торгах на 2,89%, до 104,04 рубля.

Резкие скачки курсов были вызваны внеочередным заседанием ЦБ РФ, который поднял ключевую ставку сразу на 350 б.п., до 12% в целях ограничения рисков для ценовой стабильности.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.