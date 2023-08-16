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Цена на дизель в России достигла нового исторического максимума

Биржевая цена летнего дизеля впервые поднялась выше 66 тыс. рублей за тонну

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Цена на дизельное топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в среду в одиннадцатый раз с начала августа обновила исторический максимум, превысив 66 тысяч рублей за тонну. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость летнего дизтоплива выросла на 1% по сравнению с предыдущим торговым днем, до 66 926 рублей за тонну по индексу европейской части России. Это уже 11-й рекорд с начала месяца. С 31 июля цена подскочила на 18%.

Также дорожают бензин и мазут. Аи-92 подорожал на 1,08%, до 62,4 тыс. рублей за тонну, а Аи-95 — на 0,77%, до 69,3 тыс. Мазут прибавил 0,73%, достигнув 35,4 тыс. рублей за тонну. Это максимум за всю историю торгов.

Рекорд почти за месяц обновили и сжиженные углеводородные газы. Их стоимость выросла на 15,75%, до 26 тыс. рублей за тонну. Авиакеросин напротив подешевел на 0,86%, до 67,1 тыс. рублей.

В начале августа в Минэнерго России прокомментировали рост цен на автомобильное топливо.

Ранее в России увеличили нормативы продаж бензина и дизеля.

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