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Россиян призвали быть осторожнее с кредитами

Депутат ГД Бессараб призвала россиян быть осторожнее с кредитами

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

На сегодняшний день нужно с особой осторожностью относиться к оформлению новых кредитов и накапливанию долгов. Об этом в пресс-центре НСН предупредила член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она отметила, что множество современных россиян не имеют накоплений. По мнению парламентария, это связано именно с доступностью легких кредитов.

«Люди просто перестали откладывать средства и разучились это делать. Они начали накапливать ненужные товары, покупки, кредиты. Сегодня нужно быть особо осторожными в отношении создания новых долгов. Необходимо максимально подумать, стоит ли брать такой кредит, стоит ли покупать ту или иную продукцию», — подчеркнула Бессараб.

15 августа Центробанк России повысил ключевую ставку с 8,5 до 12% годовых. Решение регулятора направлено на возвращение инфляции к 4% в 2024 году и ее дальнейшей стабилизации, передавала «Москва 24».

Ранее стало известно, что будет со ставками по кредитам после решения ЦБ.

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