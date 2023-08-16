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Молдавия закупила в Европе 400 млн кубометров газа на зиму

Минэнерго Молдавии: Кишинев закупил в Европе к зиме 400 млн кубометров газа

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Depositphotos

Молдавия закупила у поставщиков из Европы около 400 млн куб. м газа для зимнего отопительного сезона. Об этом в эфире телеканала Rlive заявил министр энергетики Виктор Парликов.

«У нас уже есть 400 млн кубических метров газа», — заявил министр.

По его словам, если удастся купить еще 400 млн кубометров газа по такой цене, то среднюю цену удастся снизить до $500 за тыс. куб. м.

В июне Парликов заявлял, что Молдавия не видит смысла в дальнейших закупках природного газа у российской компании «Газпром». По его словам, российская и молдавская стороны, так или иначе, не выполняют свои обязательность в полной мере. Например, Молдавия обвиняет «Газпром» в том, что тот необоснованно стал уменьшать объемы поставок топлива. При этом молдавские власти до сих пор не показали результаты аудита по долгу, который обещали предоставить ранее.

Экс-премьер Молдавии Ион Кику, лидер оппозиционной Партии развития и объединения, осудил президента Майю Санду за покупку газа в кредит при росте тарифов на газоснабжение населения.

Ранее Молдавия нашла поставщиков газа в Европе.

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