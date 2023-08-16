В России могут разрешить продажу алкоголя на летних верандах

В России могут узаконить продажу алкоголя на летних верандах. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на профильный комитет нижней палаты парламента.

По данным издания, в сентябре Госдума может принять в первом чтении законопроект «О внесении изменений в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

Документ предлагает разрешить розничную продажу алкоголя на летних верандах, прилегающих к стационарному объекту питания, если у него есть лицензия на реализацию спиртных напитков. В настоящее время рестораторам запрещено подавать спиртное в таких местах, однако в некоторых субъектах власти сами принимают решения о разрешении.

По словам автора законопроекта, ответственного секретаря бюро высшего совета «Единой России» Дениса Кравченко, запрет на продажу алкоголя на верандах негативно влияет на экономические показатели предприятий общепита.

Депутат указал, что официальный отзыв правительства в Госдуму еще не поступал, однако в парламент приходят в основном положительные, либо дополняющие к действующей редакции документа отзывы регионов.

В августе 2022 года газета «Известия» писала, что в Министерстве финансов России поддержали подготовленный сенатором Андреем Кутеповым законопроект, разрешающий продажу спиртного в летних кафе и на террасах. В министерстве высказали замечание к проекту из-за использования отсутствующего в законодательстве РФ термина. В частности, речь идет об определении веранд и террас как «оборудованной площадки, временно примыкающей к стационарным объектам общественного питания». В ведомстве отмечали, что Минфин будет готов поддержать законопроект после его доработки.

Ранее сообщалось, что магазинам могут разрешить бесплатно раздавать продукты.