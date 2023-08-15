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Россиянам предрекли кредиты под 35% годовых после решения Центробанка

В РЭУ Плеханова спрогнозировали рост ставок по потребкредитам до 35%

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Depositphotos

Ставки по потребительским кредитам для россиян могут вырасти до 15-35% в зависимости от условий банка после повышения ключевой ставки. Такое мнение в беседе с «Российской газетой» высказала доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко.

По ее словам, резкого снижения спроса на потребкредиты не будет из-за падения покупательной способности граждан. В то же время ставки по ипотеке могут оказаться на уровне 9-17% годовых в зависимости от банка, а доходность по депозитам будет не более 14%. Банки, скорее всего, повысят ставки по вкладам до уровня ключевой ставки — 12%, уточнила Коваленко.

Об увеличении ставок по вкладам уже заявили ВТБ и «Почта Банк». «Альфа-банк» также повысит доходность депозитов, сообщала газета «Коммерсантъ».

Во вторник на внеочередном заседании совета директоров Центробанк РФ поднял ключевую ставку сразу на 3,5 процентных пункта до 12% годовых. Курс рубля накануне решения ЦБ и сразу после его объявления укреплялся, но затем перешел к снижению. Доллар на торгах Мосбиржи превышает 98 рублей, евро — 107 рублей. Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин в беседе с «Газетой.Ru» пояснил, что нацвалюта ослабляется по отношению к мировым на фоне того, что от регулятора ждали ужесточения мер валютного контроля.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как резкий подъем ключевой ставки отразится на жизни россиян.

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