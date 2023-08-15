СберНПФ добавил новую стратегию в индивидуальный пенсионный план «Надежное завтра»

СберНПФ добавил новую стратегию «Недвижимость» в индивидуальный пенсионный план (ИПП) «Надежное завтра», сообщает пресс-служба Сбера. Продукт предлагает зарабатывать на вложениях в недвижимость и пользоваться налоговыми льготами, чтобы увеличить будущую пенсию.

Как отметил управляющий директор дивизиона «Инвестиции и накопления» Сбербанка Владимир Стеканов, недвижимость является популярным у россиян вариантом вложения денег.

«В новой стратегии мы учли интерес к этому активу, который помогает защитить средства от инфляции и заработать на росте стоимости объекта. Индивидуальный пенсионный план со стратегией «Недвижимость» позволяет пользоваться налоговыми льготами, системой гарантирования Агентства по страхованию вкладов до 2,8 млн рублей и защитой от возможных финансовых потерь. Все это делает продукт выгодным для долгосрочных вложений», — заявил он.

Так, стратегия «Недвижимость» предполагает инвестиции в инструменты денежного рынка, а также высококлассные объекты недвижимости через ЗПИФ. Кроме того, потенциальный инвестиционный доход складывается из арендных платежей и возможного роста стоимости объектов недвижимости и зависит от результатов инвестиционной деятельности СберНПФ. Ожидаемая доходность по итогам 2023 года может достичь 7,9% годовых.

В Сбере уточнили, что инвестиционный доход начисляется ежегодно. При этом СберНПФ обеспечивает безубыточность каждые пять лет от даты начала действия договора в период накопления и каждый год на этапе выплат. Также деньги на таком пенсионном счете на этапе накопления застрахованы на сумму до 2,8 млн рублей. А на этапе выплат клиенту гарантированы ежемесячные выплаты негосударственной пенсии в установленном ранее размере, но не более четырех социальных пенсий по старости.

Получать выплаты по программе мужчины смогут по достижении 60 лет, женщины — 55 лет. Срок выплат составляет не менее пяти лет. При этом СберНПФ продолжит инвестировать средства пенсионных резервов и ежегодно начислять инвестиционный доход. Минимальный взнос по ИПП «Надежное завтра» — 50 тыс. рублей, сумма каждого последующего пополнения ― от 5 тыс. рублей.