Крупные банки поднимут ставки по вкладам после решения Центробанка

ВТБ и »Почта Банк» решили повысить ставки по сберегательным продуктам после того, как Центробанк РФ на внеочередном заседании совета директоров поднял ключевую ставку сразу на 350 базисных пунктов, до 12% годовых. Это следует из сообщений банков, поступивших в редакцию «Газеты.Ru».

«По накопительным счетам для новых клиентов и клиентов, впервые открывших накопительный счет, ставка будет увеличена до 12%. Для клиентов, которые переведут свою пенсию в ВТБ, мы дополнительно увеличим максимальную доходность по вкладам до 12% при размещении средств на первые шесть месяцев. Максимальная ставка по вкладам будет зафиксирована на уровне 11% годовых для всех клиентов на самые популярные сроки размещения», — следует из сообщения ВТБ.

Ставки будут повышены для всех клиентских сегментов как по вкладам, так и по накопительным счетам, уточнили в банке.

Изменения по вкладам вступят в силу уже с четверга на этой неделе, по накопительным счетам – в начале следующей.



В связи с повышением ключевой ставки и ситуацией на рынке, банк «Открытие», который будет присоединен к ВТБ, и РНКБ (входит в группу ВТБ) также планируют повысить доходность по своим сберегательным продуктам в начале следующей недели. Сейчас банки прорабатывают итоговые условия, сообщил ВТБ.

«Почта Банк» в ближайшие дни поднимет ставки по краткосрочным вкладам на три и шесть месяцев до 12% годовых, сообщил банк. Также совсем скоро банк предложит новый счет-копилку с суперставкой, а по всем действующим вкладам и накопительным счетам в банке ставки сохраняются без изменений, добавили там.

«Мы ожидаем, что наибольшее влияние изменение ключевой ставки на рынке окажет на краткосрочные вклады на три-шесть месяцев. По более долгосрочным депозитам ставки, вероятнее всего, до конца сентября существенно меняться не будут: многие банки уже подняли их ранее», — прокомментировал заместитель президента – председателя правления «Почта Банка» Алексей Охорзин.

В целом в отношении ставок по вкладам и кредитам банки будут действовать, исходя из реальной ситуации и реагируя на изменения макроэкономической ситуации, допустил Охорзин.

Курс рубля сдержанно отреагировал на решение ЦБ.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как резкий подъем ключевой ставки отразится на жизни россиян.