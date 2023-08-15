В правительстве РФ рассказали, когда на заводе Volkswagen в Калуге начнется выпуск машин

Производство машин на бывшем заводе Volkswagen в Калуге может начаться до конца года, заявил вице-премьер Денис Мантуров в кулуарах форума «Армия — 2023». Его слова передает РИА Новости.

«До конца года это (старт производства автомобилей. — «Газета.Ru») может произойти», — поделился Мантуров.

В конце мая Volkswagen продал бизнес компании «Арт-Финанс», связанной с президентом дилера «Авилон» Андреем Павловичем, которая сейчас владеет 100% доли. Согласно условиям сделки, она не предполагает опцион на обратный выкуп доли.

До этого замгубернатора Калужской области Владимир Попов сообщал, что завод Volkswagen в регионе не собираются перепрофилировать под производство мебели. В интернете активно распространялась информация о привлечении сотрудников завода к непрофильной деятельности.

Депутат Госдумы Геннадий Скляр сообщал, что производство на калужских заводах Volkswagen и Volvo возобновит производитель из Китая.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.