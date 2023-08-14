На Западе рассказали, как Россия обходит потолок цен на нефть

Россия нашла способ для поставок нефти за рубеж в обход введенных в отношении нее ограничений. Газета Financial Times утверждает, что РФ продает топливо по цене ниже установленного странами G7 лимита, но при этом существенно увеличивает стоимость перевозки.

Издание подчеркивает, что так российская сторона не нарушает санкции и получает более высокие доходы.

«В конце мая цена российской нефти на базисе FOB (без перевозки) в балтийских портах составляла примерно $50 за баррель при потолке в $60. Однако доставкой в Индию на базисе CIF стоимость достигала $66 за баррель», — говорится в публикации.

Financial Times считает, что Россия таким образом могла дополнительно тайно заработать за второй квартал текущего года около $1,2 млрд. Причем, по официальной информации, указывает газета, экспорт российской нефти за три месяца составил $39 млрд.

11 августа в Международном энергетическом агентстве сообщили, что Российская Федерация заработала $15,3 млрд в июле на экспорте нефти, что стало максимумом с ноября прошлого года. В июле РФ снизила экспорт топлива на 200 тыс. баррелей в сутки, но ее выручка за этот месяц выросла на $2,5 млрд.

Ранее Россия объявила об очередном снижении экспорта нефти в сентябре.