Авиакомпания Red Wings прокомментировала задержку рейсов из Екатеринбурга в Турцию

Red Wings прокомментировала ситуацию с длительной задержкой двух рейсов. Два из трех принадлежащих компании пассажирских самолетов Boeing-777 вышли из строя, сообщается в Telegram-канале Red Wings.

Утром 14 августа стало известно, что в аэропорту Кольцово рейс WZ-3061 в Анталью был задержан на 41 час. Он должен был состояться 13 августа в 07:20, но вылет лайнера несколько раз переносили. Кроме того, был задержан рейс WZ- 3062 из Антальи в Екатеринбург.

«Задержка рейсов произошла по причине нештатной ситуации: по техническим причинам одновременно вышли из строя два воздушных судна Боинг-777 из трех имеющихся в парке авиакомпании», — говорится в сообщении.

Компания для вывоза пассажиров задержанных рейсов запросила самолет у авиакомпании «ИКАР», он вылетел из Москвы. Этим же бортом пассажиры смогут вернуться из Анталии в Екатеринбург, подчеркнули в Red Wings.

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