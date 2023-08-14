Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Авиакомпания Red Wings прокомментировала задержку рейсов из Екатеринбурга в Турцию

Авиакомпания Red Wings заявила о выходе из строя двух из трех самолетов Boeing

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Red Wings прокомментировала ситуацию с длительной задержкой двух рейсов. Два из трех принадлежащих компании пассажирских самолетов Boeing-777 вышли из строя, сообщается в Telegram-канале Red Wings.

Утром 14 августа стало известно, что в аэропорту Кольцово рейс WZ-3061 в Анталью был задержан на 41 час. Он должен был состояться 13 августа в 07:20, но вылет лайнера несколько раз переносили. Кроме того, был задержан рейс WZ- 3062 из Антальи в Екатеринбург.

«Задержка рейсов произошла по причине нештатной ситуации: по техническим причинам одновременно вышли из строя два воздушных судна Боинг-777 из трех имеющихся в парке авиакомпании», — говорится в сообщении.

Компания для вывоза пассажиров задержанных рейсов запросила самолет у авиакомпании «ИКАР», он вылетел из Москвы. Этим же бортом пассажиры смогут вернуться из Анталии в Екатеринбург, подчеркнули в Red Wings.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях