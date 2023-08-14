Помощник президента Орешкин указал на ускоренную трансформацию экономики России

Российская экономика сейчас продолжает успешно проходить процесс трансформации и это происходит быстрее, чем прогнозировалось, утверждает помощник президента страны Максим Орешкин. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Орешкина, очевидным является то, что быстрая фаза восстановления уже окончена.

«Экономика успешно меняет свою структуру, быстрее, чем кто-либо прогнозировал. Экономика выросла во втором квартале на 4,9% к прошлому году, более того, наблюдается рост ко второму кварталу 2021 года», — добавил помощник президента РФ.

Также Орешкин отметил, что ненефтегазовый ВВП в настоящий момент показывает более быструю динамику.

Дальше, по словам Орешкина, рост экономики России замедлится до более устойчивого диапазона в 2-2,5% в год.

До этого Орешкин утверждал, что Россия справилась с инфляцией и она составляла 2,9%. Он называл инфляцию «главным риском больших расходов».

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