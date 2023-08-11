Суд в Липецке отказался взыскивать с принадлежащей Порошенко фабрики 893 млн рублей

Арбитражный суд Липецкой области не поддержал исковое заявление о взыскании 892,8 млн рублей с Липецкой кондитерской фабрики «Рошен» (Roshen), которая принадлежит бывшему президенту Украины Петру Порошенко. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

«Арбитражный суд Липецкой области отказал ООО «Рошен» в исковых требованиях к АО «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» о взыскании 892,8 млн рублей», — сказали в суде.

Общество с ограниченной ответственностью «Рошен» 12 января текущего года подал в Арбитражный суд Липецкой области иск к акционерному обществу «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» с требованием о взыскании 892,8 млн рублей. Между компаниями с марта 2014 года по январь 2019 года были заключены договоры займа, но заемщик не вернул половину средств.

В январе 2022 года в адрес ЛКФ «Рошен» была направлена претензия с требованием вернуть весь долг, но он так и не был погашен, в связи с чем истец обратился в суд.

В апреле сообщалось, что следователи государственного бюро расследований (ГБР) Украины проверят бывшего президента Петра Порошенко (срок полномочий: 2014 — 2019 гг.) на причастность к контрабанде сигарет в Румынию через подконтрольную ему кондитерскую корпорацию Roshen.

Ранее экономист предупредил Киев о рисках, связанных с ростом внешнего долга.