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Эксперт объяснил, почему блогерство нельзя приравнивать к экономической деятельности

Глава LiveInternet выступил против признания деятельности блогеров экономической

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Не весь блогинг в России относится к бизнесу и приносит доход, сказал в беседе с «Общественной службой новостей» председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet, экс-советник президента Герман Клименко, комментируя идею приравнять ведение блога к экономической деятельности.

По словам Клименко, только максимум 100 тыс. блогеров зарабатывают на этой деятельности. Он уточнил, что блогерство не является единым бизнесом. При этом рекламным бизнесом занимается только малая часть из всех блогеров в стране.

«С юридической точки зрения если мы заводим ИП, должно быть в ОКВЭДах [Общероссийский классификатор видов экономической деятельности] прописано, какой деятельностью мы занимаемся. Если добавить в ОКВЭД, что есть такой бизнес-блогинг, на котором люди могут зарабатывать и для учета, и для налоговой, то они должны проходить по тем цифрам, по которым проходят сейчас блогер-рекламы», — уточнил эксперт.

10 августа газета «Известия» писала, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России и Росстандарт могут разработать проект изменений в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД), который будет предполагать, что ведение блога будет приравнено к экономической деятельности.

Депутат Госдумы Яна Лантратова, которая предложила внести подобные изменения в ОКВЭД, среди блогеров много профессиональных и законопослушных людей, однако эта деятельность должна находиться в правовом поле.

Ранее стало известно, что блогер потратил миллионы, чтобы люди брили голову, пили пиво и играли в игры.

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