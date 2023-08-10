Стало известно, во сколько обойдется Нью-Йорку миграционный кризис

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил, что миграционный кризис в городе, куда ежедневно прибывает большое количество людей в поисках убежища, вполне может обойтись городу в $12 млрд за три года. Об этом он написал в своем Twitter.

«Если мы не получим необходимую поддержку, жители Нью-Йорка останутся со счетом в 12 миллиардов долларов за три финансовых года. Это город сопереживания, сострадания и заботы. Мы всегда будем протягивать руку помощи, но и другим тоже пора протянуть руку помощи нам», — написал Адамс.

По его словам, партнеры города на уровне штата, а также на федеральном уровне услышали зов и оказали поддержку, но Нью-Йорку необходимо больше от них, чтобы справиться с ситуацией.

До этого стало известно, что генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон подает в суд на администрацию президента США Джо Байдена из-за недавно введенного правила о предоставлении убежища, утверждая, что приложение CBP One используется для обхода федерального закона.

Пакстон считает, что использование приложения «незаконно предварительно одобряет» мигрантам въезд в страну и позволяет им «ездить, куда заблагорассудится».

Ранее The Guardian писало, что МВД Британии вернет детей мигрантов в отель, откуда уже похитили 136 детей.