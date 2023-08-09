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В России спрогнозировали, что будет с курсом рубля на фоне роста цен на нефть

Финансист Бабин: рост цен на нефть пока не поможет укреплению курсу рубля

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Игорь Руссак/РИА Новости

Повышение стоимости барреля Brent до $87,03 не помогло и пока не поможет укреплению курса рубля к доллару и евро. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Нефтяные цены достигли максимальных с конца 2022 года уровней. Но этот позитив трудно заложить в текущие котировки рубля. Раньше это делали инвесторы и спекулянты, ожидания которых основывались на изменении внешних и внутренних драйверов, оперативно и существенно влияя на валютный курс. Однако после февраля прошлого года таких участников у нас стало намного меньше», — уточнил эксперт.

По его словам, основные игроки — импортеры и экспортеры, совершают сделки исходя из текущих потребностей в иностранной валюте и рублях. Они формируются на основе внешнеторгового баланса, который с определенным временным лагом отражает ситуацию на внутреннем и зарубежных рынках, добавил Бабин.

Дополнительным фактором, который сейчас в значительной степени определяет спрос на инвалюту, остаются операции, связанные с выходом нерезидентов из активов в РФ, а также вывод денег российскими лицами за границу, подчеркнул финансист. Это обусловлено большой геополитической и экономической неопределенностью, пояснил он.

Курс рубля в начале торгов укрепился, но вскоре сдал позиции, символически обновив многомесячный минимум, установленный накануне. Доллар впервые с марта 2022 года немного превысил 97,5 рублей, евро — 107 рублей, юань — 13,5 рублей.

Ранее было названо «дно» рубля.

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