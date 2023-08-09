Половина россиян не понимает назначение цифрового рубля

Масштабное внедрение цифрового рубля в России запланировано на 2025 год, однако большинство россиян пока мало что знают об этой новой форме национальной валюты. Об этом сообщает ВЦИОМ.

По данным опроса ВЦИОМа, лишь 15% респондентов в курсе о планах по запуску цифрового рубля. Еще 55% что-то слышали, но не знают подробностей. И 30% впервые узнали о цифровом рубле от социологов.

При этом больше половины опрошенных (51%) затруднились объяснить, зачем вообще нужна новая форма денег. Чаще всего с назначением цифрового рубля не определились люди с неполным средним образованием и телезрители.

В Центробанке отметили, что скепсис к новым финансовым инструментам — это нормально. Гражданам нужно время, чтобы разобраться в преимуществах цифровой валюты. Регулятор планирует провести активную разъяснительную кампанию.

Цифровой рубль представляет собой электронную форму национальной валюты, эмитированную Банком России. Это третья форма национальной валюты, которая будет работать в дополнение к наличным и безналичным. Все три формы равноценны. Какой формой рубля пользоваться, граждане и компании будут решать добровольно по своему усмотрению Он будет хранится в электронном кошельке и будет использоваться для быстрых и удобных платежей.

Ранее в ЦБ назвали дату начала тестирования операций с цифровыми рублями.