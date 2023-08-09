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Египет заключил контракт о покупке сотен тысяч тонн российской пшеницы

Египет заключил контракт о покупке 235 тыс. тонн российской пшеницы

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pexels.com

По информации газеты Al-Masry Al-Youm, Египетское агентство по закупкам продовольствия (GASC) заключило контракт на приобретение 235 тыс. тонн российской пшеницы. Поставка будет осуществлена двумя партиями: первая партия в объеме 175 тыс. тонн будет доставлена с 15 по 30 сентября, а вторая партия в объеме 60 тыс. тонн — с 1 по 15 октября.

Посольство Российской Федерации в Каире заявило в июне, что объемы поставок пшеницы из России в Египет превысили восемь миллионов тонн с начала июля 2022 года.

3 августа сообщалось, что Россия впервые после разрыва зерновой сделки продала подорожавшую пшеницу. Египетский государственный импортер товаров первой необходимости — GASC — закупил у Москвы 300 тыс. тонн пшеницы по $250 за тонну на тендере 2 августа, а также стоимость фрахта $14 из порта Кавказ. Трейдеры Grain Flower и Aston продали по две партии по 60 тыс. тонн зерна, еще одну партию того же объема продала Olam. Зерно будет поставлено в Каир 1–10 сентября 2023 года.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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