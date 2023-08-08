В России предложили создать ГОСТ на единую упаковку продуктов

Генеральная прокуратура РФ предложила рассмотреть вопрос о том, чтобы внести изменения в ГОСТ (межгосударственный стандарт) на пищевые продукты и установить единые требования к их фасовке. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на материалы ГП.

Речь идет о шринкфляции, когда производители сокращают объем упаковки, например, с 1л до 900 мл, оставляя на него прежнюю цену.

Отмечается, что будущий стандарт может обязать изготовителей использовать только целые значения в упаковке — килограмм, литр и так далее.

Отмечается, что ситуацию с уменьшением товара в упаковки Генпрокуратура взяла под свой контроль. Уточняется, Минпромторг прорабатывает соответствующие изменения с властями и бизнесом.

Ранее сообщалось, что российские производители молочной продукции стали чаще указывать на упаковке питьевого молока, сливок и кефира вес продукта, а не его объем.

22 июля вице-спикер Государственной думы от ЛДПР и кандидат в мэры Москвы Борис Чернышов сообщил о массовой шринкфляции в московских магазинах.

Ранее в России предложили считать преступлением подделку молочной продукции и алкоголя.