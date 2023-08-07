Китайская компания может удвоить импорт российской нефти в 2023 году

Китайский нефтеперерабатывающий завод Yanchang планирует удвоить объемы закупок российской нефти марки ESPO в 2022 году, до 1 млн тонн. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Yanchang контролируется властями провинции Шэньси. В конце августа завод планирует запустить новую установку мощностью 50 тыс. баррелей нефти в сутки. Это позволит перерабатывать большие объемы российского сырья.

Помимо этого, Yanchang активно использует оставшиеся на конец года импортные квоты. На август-сентябрь закуплено 3 партии нефти ESPO через порт Циндао. Всего с начала 2023 года завод импортировал 0,6-0,7 млн тонн российской нефти т.е. около 4,4-5,1 млн. баррелей.

Несмотря на сложности логистики, Yanchang наладил поставки ESPO железнодорожным транспортом на завод в город Юйлинь. Это позволяет компании увеличивать закупки, поддерживая спрос и высокие цены на российскую нефть. По данным местных государственных СМИ, в прошлом году нефтеперерабатывающий филиал компании переработал около 14 млн. тонн нефти, или 280 тыс. баррелей в день.

В начале августа Саудовская Аравия подтвердила, что продлила ограничения на добычу 1 млн баррелей в сутки на сентябрь.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.