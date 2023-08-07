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ЦБ раскрыл, насколько увеличились международные резервы России в июле

ЦБ: объем международных резервов России в июле вырос на 1,3%

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Международные резервы России в июле 2022 года увеличились на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1 августа составили 589,966 млрд долларов. Об этом сообщает Банк России.

По данным регулятора, в абсолютном выражении прирост резервов за июль составил 7,5 млрд долларов. На 1 июля объем резервов был на уровне 582,418 млрд долларов.

Международные резервы РФ включают в себя золотовалютные активы Банка России и правительства в иностранной валюте и монетарном золоте.

С начала 2022 года российские резервы сократились на 8,4%. Максимального значения в 643,2 млрд долларов они достигали в феврале текущего года. Минфин РФ сообщил о заморозке российских золотовалютных резервов из-за санкций США и Евросоюза на сумму около $300 млрд в марте 2022 года.

По данным ЦБ России, на 1 января регулятор держал в резервах $612,9 млрд. Из этой суммы 15,7% было размещено в Германии. Также 9,9% активов находились во Франции, еще 9,3% — в Японии. 6,4% резервов было размещено в США, 5,1% в Великобритании, 2,7% в Канаде и 2,5% в Австралии. То есть 51,6% активов должно было находиться в странах, которые ввели санкции.

По данным ЦБ, уровень резервов по-прежнему вполне достаточен для обеспечения стабильности экономики России, отмечает агентство «Прайм».

В июне Украина заявила о том, что планирует пустить замороженные резервы РФ на перекрытие собственного долга.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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