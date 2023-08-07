В России выделили дополнительные средства на базовые станции мобильной связи

Председатель правительства России Михаил Мишустин заявил о выделении дополнительных 3,5 млрд рублей на базовые станции мобильной связи, сообщает ТАСС.

«Чтобы облегчить операторам переход к мобильным сетям пятого поколения в текущем году дополнительно направим около 3,5 млрд рублей на выпуск в нашей стране базовых станций. Всего за последние три года из бюджета на эти цели выделено почти 12 млрд рублей», — сообщил Мишустин.

Сотовое покрытие будет обеспечено на отечественной аппаратной базе. Мишустин заявил, что это позволит россиянам пользоваться быстрой и надежной связью, а также увеличит технологический суверенитет России.

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Отмечается, что пользователи сами смогут делать выбор, какими приложениями пользоваться.

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