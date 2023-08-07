Индия обошла Россию по объему золотовалютных резервов

Россия опустилась на пятое место в мире по объемам золотовалютных резервов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные национальных центробанков.

По информации агентства, золотовалютные резервы России в мае сократились на $11,6 млрд до $584,2 млрд. Таким образом Россия уступила Индии четвертое место среди экономик с крупнейшими международными активами.

На первом месте в рейтинге остается Китай с резервами в $3,371 трлн. На втором месте находится Япония с $1,254 трлн, на третьем месте — Швейцария с $886 млрд.

Отмечается, что США в рейтинге находятся на 12-м месте, следом идут Италия, Франция и Таиланд.

До этого Центробанк сообщал, что объем золотовалютных резервов России за неделю с 7 по 14 июля увеличился на 1,9%, до $594,4 млрд.

Исторический рекорд по объему международных резервов России был установлен 18 февраля 2022 года, тогда показатель достиг $643, 2 млрд. После этого их объем стал снижаться.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.