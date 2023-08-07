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Глава Камчатки счел идею строительства железной дороги на полуостров фантастичной

Солодов: железную дорогу до Петропавловска-Камчатского никогда не построят

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в интервью РБК заявил, что планы по строительству железной дороги на полуостров являются фантастическими.

«Никогда не будет построена железная дорога до Петропавловска-Камчатского, так как нет ни грузовой, ни пассажирской базы. Если ко мне кто-то приходит и говорит: давайте построим железную дорогу на Камчатку, сразу заканчиваю разговор с инициатором», — поделился Солодов.

По его словам, более реалистичными проектами могут быть тоннель между Сахалином и Японией или железная дорога на Аляску.

«Мост на Сахалин или магистраль Якутск-Магадан — несравнимо более реалистичные проекты», — пояснил Солодов.

Ленско-Камчатская железнодорожная магистраль могла бы соединить Восточную Сибирь с Камчаткой.

До этого детский омбудсмен Мария Львова-Белова и глава региона Солодов договорились о новых проектах в сфере детства.

Ранее исследователи ВШЭ выяснили, что для сохранения численности населения России может понадобиться от 390 тыс. до 1,1 млн мигрантов в год.

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