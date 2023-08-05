Россия в июле стала вторым по объемам поставщиком газа в Испанию, импортировав в страну 8 764 гигаватт-часов, сообщает ТАСС со ссылкой на энергетическую компанию Enagas.

Этот объем на 65% превышает показатель за аналогичный период 2022 года. На топливо из России пришлось 27,6% от общего объема приобретенного Испанией газа.

Главным поставщиком газа в Испанию в июле стал Алжир (28,7%).

Ранее компания «Газпром» сообщила в Telegram-канале, что 31 июля поставки газа из России в КНР по газопроводу «Сила Сибири» превысили суточные контрактные обязательства, установив рекорд.

Там также отмечается, что соответствующие поставки проводятся по двустороннему договору купли-продажи газа между «Газпромом» и CNPC.

До этого Россия стала главным поставщиком нефти в Китай. По данным Главного таможенного управления КНР, Китай в июне импортировал из России рекордные 10,5 млн тонн сырой нефти, что составляет 2,56 млн барр. в сутки, на общую сумму $5,23 млрд.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.