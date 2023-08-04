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В Киеве оценили ущерб от прекращения зерновой сделки в 2023 году

Ущерб Украины от прекращения зерновой сделки в 2023 году оценили в $2 млрд

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Seth Perlman/AP

Директор департамента монетарной политики и экономического анализа Национального банка Украины Владимир Лепушинский дал прогноз, согласно которому Украина недополучит $2 млрд валютной выручки в нынешнем году в результате выхода России из зерновой сделки, передает ТАСС, ссылаясь на украинское издание.

По словам специалиста, прекращение участие России в сделке повлияет на скорость экспорта зерна. В результате то, что не будет экспортировано в этом году, будет экспортироваться в следующем.

«И в этом году валютная выручка будет меньше, по нашим оценкам, на $2 млрд», — сказал Лепушинский.

Ранее сообщалось, что крупнейшие украинские сельскохозяйственные компании сокращают посевные площади после выхода России из зерновой инициативы и блокирования ею основного экспортного коридора через Черное море.

До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев и Загреб достигли договоренности об использовании хорватских портов для транзита зерна.

Ранее в Кремле оценили шансы на продление зерновой сделки и разблокировку SWIFT.

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