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Назван объем западной помощи, полученной Украиной в 2023 году

Премьер-министр Шмыгаль: в 2023-м Украина получила $28 млрд финпомощи от Запада

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Global Look Press

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в 2023 году Украина получила от Запада $28 млрд финпомощи. Видеозапись речи Шмыгаля была опубликована в Telegram-канале украинского правительства.

«Из них более 11 млрд — от ЕС, более 8 млрд — от США», — заявил глава украинского кабмина.

До этого депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк сообщил, что в июле в бюджет Украины поступило более $5 млрд помощи. Председатель комитета по вопросам бюджета Верховной рады Роксолана Пидласа заявила, что в этом году на финансирование бюджета Украины привлечено $25,3 млрд внешней помощи от международных партнеров, что составило 49,1% от всех поступлений.

Ранее глава Минфина Украины Марченко допустил, что в 2024 году дефицит бюджета не уменьшится.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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