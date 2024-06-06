Адвокат заявил, что замминистра обороны Иванов сможет получить УДО

Отстраненный от должности заместитель министра обороны России Тимур Иванов сможет получить условно-досрочное освобождение (УДО). Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на адвоката Андрея Гривцова.

«Что касается самой возможности условно-досрочного освобождения для лица, осужденного по части 6 статьи 290 УК РФ — получение взятки в особо крупном размере (именно обвинение в таком преступлении выдвинуто в отношении Иванова), то освобождение в силу положений ст. 79 УПК РФ возможно после отбытия не менее двух третей срока наказания, назначенного за особо тяжкое преступление», — сказал защитник в ответ на вопрос агентства о возможности получения Ивановым УДО в случае признания его вины в суде.

Он обратил внимание, что суд принимает решение об УДО. Суд учитывает поведение осужденного в период отбывания наказания, его отношение к учебе и труду в этот период, взыскания и поощрения, а также отношение осужденного к преступлению, его раскаяние и то, насколько он возместил причиненный ущерб.

Юрист также отметил, что до приговора суда Иванов является невиновным.

Тимура Иванова задержали в конце апреля 2024 года по обвинению во взяточничестве в особо крупном размере. Впоследствии суд арестовал чиновника, который курировал строительство объектов Минобороны, до 23 июня текущего года.

Ранее суд арестовал два люксовых автомобиля и мотоцикл Тимура Иванова.