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Названы симптомы опасных заболеваний, которые можно спутать с беременностью

Врач Деваева: задержка менструации не всегда указывает на беременность

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Shutterstock

Симптомы, которые обычно сопровождают беременность, могут возникать не только, когда женщина ждет ребенка, но и указывать на опасные заболевания. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач акушер-гинеколог «СМ-Клиника» Людмила Деваева.

В частности, по ее словам, такой характерный симптом, как задержка менструации, не всегда указывает на беременность.

«Это может быть признаком воспалительных заболеваний органов малого таза, при синдроме поликистозных яичников, гормональных нарушений, связанных с работой репродуктивной системы, заболеваниями щитовидной железы или головного мозга. Кроме того, такой симптом может наблюдаться при длительном или сильном стрессе», — рассказала Деваева.

Также она отметила, что увеличение в размерах живота может свидетельствовать не только о беременности, но и опухолевых процессах, асците. При опухолевых процессах яичников размер живота женщины зачастую может достигать размеров доношенной беременности. Асцит же приводит к скоплению жидкости в брюшной полости и малом тазу.

«Изменение вкусовых предпочтений может быть следствием воспалительных заболеваний в органах желудочно-кишечного тракта и анемии. В этих случаях нередко возникает желание употреблять в пищу нехарактерные для себя продукты, зачастую даже не пригодные в пищу», — добавила специалист.

Кроме того, она рассказала, что некоторые заболевания сопровождаются болью и отечностью молочных желез, повышением чувствительности околососковой области.

«Тошнота и рвота могут быть признаками расстройства органов пищеварительного тракта, дискинезии желчевыводящих путей, гастриты, дуодениты. Часто данные заболевания протекают с болью, нарушением стула, изжогой, вздутием живота и нарушением стула», — отметила врач.

В заключение она призвала не пытаться установить диагноз или наличие беременности самостоятельно, и при появлении каких-либо симптомов обратиться на прием к врачу.

Ранее врач объяснила, есть ли связь между ЭКО и онкологией.

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