В России столкнулись с нехваткой деталей для грузовиков

В России зафиксирован дефицит ряда запчастей для ремонта грузового транспорта, в частности, не хватает кузовных элементов, запчастей для двигателей и трансмиссий. Об этом сообщают логистические компании и дилеры, передает издание «Известия».

«Кроме дефицита некоторых деталей, возникают сложности с их поиском по китайским каталогам», — сказал директор по развитию бизнеса SOTA Logistic Игорь Чернышев.

При этом руководитель направления по развитию дилерской сети FAW ORYX ООО МЗ «Тонар» Юрий Ерохин заявил, что в некоторых регионах иногда есть проблемы с нехваткой определенных запчастей.

До этого сообщалось, что бизнесу хотят разрешить ремонт авто без оригинальных запчастей. 5 марта письмо с соответствующей просьбой направил члену комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рифату Шайхутдинову директор Ассоциации параллельного импорта Анатолий Семенов. 12 марта оно было рассмотрено на заседании комитета.

Российские компании сталкиваются с исками из-за попыток провести ремонт техники без оригинальных запасных частей, поскольку сама процедура ремонта находится под защитой норм интеллектуального права. При этом по итогу рассмотрения нескольких исков западных правообладателей к российским компаниям ремонт автомобилей с неоригинальными деталями российские суды приравняли к производству подделки.

Ранее компания Jeep отозвала из России более 1200 автомобилей Grand Cherokee из-за неисправной системы ABS.