В российские войска поступила новая тяжелая огнеметная система ТОС-3 «Дракон»

На вооружение российской армии поступила новая тяжелая огнеметная система ТОС-3 «Дракон». Об этом со ссылкой на министерство обороны России сообщает газета «Известия».

По имеющимся данным, ТОС-3 «Дракон» изготавливается на Омском заводе транспортного машиностроения («Омсктрансмаш»). Судя по появившимся видеокадрам, система установлена на танковом шасси и получила динамическую бронезащиту бортов и защитный экран из сетки над пусковой установкой. «Дракон» обладает 15 удлиненными направляющими для пуска ракет. Новые боеприпасы и спутниковый модуль позволяет вести точечный огонь по полученным от разведки координатам.

По словам экспертов, в настоящее время упор делается на поражение не площади, а конкретной боевой машины или огневой точки противника. Кроме того, снижение габаритов тяжелой огнеметной системы делает ее менее отличимой от танков и тем самым эффективнее маскирует машину.

До этого экс-полковник СБУ Стариков заявил, что новые системы ТОС-3 нанесут серьезный ущерб ВСУ.

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