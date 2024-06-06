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США одобрили продажу Тайваню запчастей для истребителей F-16

Госдеп одобрил продажу Тайваню запчастей для истребителей F-16 на $300 млн

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Bart Biesemans/Reuters

Госдеп США принял решение одобрить продажу Тайваню дополнительного оборудования для истребителей F-16 на сумму 300 миллионов долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что Тайвань намерен закупить стандартные запасные и ремонтные части, а также расходники и услуги инженерной, технической и логистической поддержки США.

«Оборудование будет поставлено со складов ВВС США… Предлагаемая продажа не окажет негативного воздействия на оборонную готовность Соединенных Штатов», — следует из сообщения.

До этого официальный представитель МИД Китая Мао Нин, комментируя слова главы США Джо Байдена о возможном вмешательстве американских военных в конфликт КНР с Тайванем, заявила, что никакое вмешательство в вопрос вокруг Тайваня недопустимо. Дипломат призвала Вашингтон прекратить посылать сепаратистским силам, выступавшим за независимость Тайваня, ошибочные сигналы в любой форме.

Мао Нин отметила, что никакое давление и никакие угрозы не смогут поколебать твердую решимость, твердую волю и большие возможности китайского правительства и народа защищать национальный суверенитет и территориальную целостность.

Ранее в Китае выступили против любых разговоров о независимости Тайваня.

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