Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
1717639829
Размер текста
А
А
А

Четыре человека погибли в результате столкновения поездов в Чехии

В Чехии в результате столкновения поездов погибли четыре человека

close
100%
Michal Kamaryt/CTK Photo/Global Look Press

В результате столкновения пассажирского и грузового поездов в чешском городе Пардубице погибли не менее четырех человек, более 20 получили ранения. Об этом сообщил новостной портал iDNES.cz, ссылаясь на экстренные службы.

По данным портала, некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии. На месте происшествия работают поисково-спасательные службы, задействованы 36 пожарных расчетов и два вертолета.

Пассажирский поезд компании Regio Jet следовал из Праги в город Кошице на востоке Словакии, он вез более 300 пассажиров. Столкновение произошло в 22:53 по местному времени. Наибольшие повреждения получил первый вагон пассажирского поезда, где находилось около 20 человек.

Руководитель службы спасателей Пардубицкого края Игор Паар подтвердил, что погибли четыре человека. Точное количество пострадавших будет известно после завершения спасательных работ.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала выразил соболезнования семьям погибших, назвав столкновение поездов в Пардубице «большим несчастьем». Глава МВД Чехии Вит Ракушан также направился на место происшествия вместе с министром транспорта Мартином Купкой.

Ранее в Татарстане трое подростков на мотоциклах попали под поезд.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами