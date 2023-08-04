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Курс евро превысил 105 рублей

Курс евро на Мосбирже превысил 105 рублей впервые с 28 марта 2022 года

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Алексей Майшев/РИА Новости

Курс евро на Мосбирже поднялся до уровня 105 рублей и превысил этот показатель впервые с 28 марта 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

До этого курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил 104 рубля.

Финансовые аналитики заявляли, что сейчас нет признаков завершения цикла падения курса рубля, но нацвалюта может укрепиться в четвертом квартале.

Начальник отдела исследования инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев допустил укрепление рубля поcле заседания Центробанка РФ 15 сентября, на котором возможно повышение ключевой ставки. До этого момента российская валюта продолжит слабеть по отношению к мировым, допустил он.

Накануне эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что ключевым фактором, определяющим курс рубля сейчас, остается сальдо платежного баланса.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.

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